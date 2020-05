Scarica la nuova autocertificazione valida per gli spostamenti fuori regione

Da domani, 18 maggio, l'autocertificazione per gli spostamenti dei cittadini dovrebbe essere necessaria solo per chi dovrà uscire dai confini regionali. I cittadini si potranno muovere liberamente all'interno della proprio regione di dimora senza dover più mostrare alcuna autodichiarazione che descriva il motivo dello spostamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino al prossimo 3 giugno, però, gli spostamenti tra una regione all'altra sono ancora vietati. Il divieto prevede alcune eccezioni: esigenze lavorative, assoluta urgenza, una situazione di necessità e motivi di salute. Al di fuori di queste quattro motivazioni, non si può uscire dalla regione. E, ovviamente, queste motivazioni devono essere dichiarate ufficialmente in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Per questo è stato creato un nuovo modulo di autocertificazione che sarà valido da domani. Probabilmente sarà l'ultimo modulo di questa emergenza, o almeno lo sperano tutti. Se la situazione epidemiologica dovesse continuare a migliorare, dal 3 giugno potrà cadere anche l'ultimo limite alla libera circolazione dei cittadini all'interno del territorio nazionale.

Allegati