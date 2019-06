Le auto storiche si radunano in città per sostenere la causa di Telethon

Auto storiche e città di Verona insieme per sostenere Telethon. Il raduno benefico organizzato dall’Historic Cars Club, in collaborazione con Fondazione Telethon, ha preso il via domenica 23 giugno, con partenza alle 9.30 da piazza San Zeno.

L’evento, che dà la possibilità ad appassionati e non di ammirare i modelli più prestigiosi dell’Historic Cars club, sarà l’occasione per tutti di sostenere la ricerca partecipando alla raccolta a favore di Telethon.

Il raduno, con partenza ed arrivo in piazza San Zeno, attraverserà la città da corso Cavour per passare poi su ponte della Vittoria, lungadige Re Teodorico, ponte Nuovo, lungadige Rubele, ponte Navi, lungadige porta Vittoria, ponte Aleardi, via Pallone, piazza Bra, Corso Porta Nuova, Circonvallazione Oriani, per ritornare a piazza San Zeno.

L’iniziativa è stata presentata venerdì mattina in municipio dagli assessori allo Sport Filippo Rando e al Decentramento Marco Padovani. Presenti il presidente dell'associazione Historic Cars Club di Verona Enzo Mainenti e il coordinatore provinciale di Telethon Giannantonio Bresciani.

«Grazie ad eventi di questo genere il connubio tra sport e solidarietà diventa sempre più forte – afferma Rando –. Un’occasione bellissima che, con il supporto delle auto storiche dell’Historic Cars club, consentirà di far conoscere ancor di più gli importanti progressi scientifici che Telethon compie».

«Verona si dimostra sempre pronta a sostenere queste manifestazioni, tanto più se a favore della lotta contro mali ancora oggi incurabili – dichiara Padovani –. Per questo, siamo molto felici di poter accogliere tra i nostri quartieri questa bella manifestazione».