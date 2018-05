L'UniVr intitola un'aula alla giovane Irene Dal Forno, stroncata dalla leucemia

È stato davvero lungo l'applauso che questa mattina, 29 maggio, ha fatto seguito ad un'intitolazione. L'aula C degli Istituti Biologici della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona da oggi è l'aula Irene Dal Forno. La stanza è stata intitolata alla studentessa di 24 anni di Tregnago, deceduta di leucemia nel settembre dello scorso anno, quando stava per iniziare il suo ultimo anno di studi prima della laurea in medicina.

Dopo la laurea, sognava di specializzarsi in malattie infettive e la sua scomparsa ha addolorato non solo la famiglia composta da papà Bruno, mamma Valeria e i fratelli Jacopo e Mattia, ma anche tutta la comunità universitaria che con la cerimonia di oggi intende ricordarla.