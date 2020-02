Addio Auchan, è pronto a partire Spazio Conad: sabato l'inaugurazione

Prosegue il programma dei cambi insegna dei punti di vendita Auchan: il punto vendita della località Ferlina a Bussolengo sarà trasformato in un Spazio Conad. Il taglio del nastro è fissato per sabato 29 febbraio alle 8.30 e saranno presenti Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo, e Luca Panzavolta, amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad.

Gli ex addetti della catena francese, per i quali nella nuova gestione sarebbero stati mantenuti gli impegni occupazionali, hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati.

L'azienda sottolinea che saranno numerosi i reparti a disposizione dei consumatori, per andare incontro ad ogni esigenza.

Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla cooperativa nel Veneto - sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta -. Il nuovo Spazio Conad sarà gestito da tre imprenditori che si sono associati per raccogliere e vincere una sfida difficile, impegnativa, ma entusiasmante. Provengono da diverse esperienze direttive di altre catene della gdo. Sono convinto che metteranno a frutto la loro capacità gestionale e le loro competenze professionali per ottenere un ottimo risultato. Gestiranno anche il nuovo Spazio Conad in procinto di apertura a Padova in via Venezia, e già gestiscono, sempre in città, il punto vendita di via Bezzecca. Ci saranno novità di eccellenza nelle linea dei freschi soprattutto per quello che riguarda la lavorazione in osso della carne e, altro punto di forza sarà la gastronomia. Sarà presente, all’interno del supermercato, un punto di ristorazione veloce, ma molto accattivante. Bussolongo è per Commercianti Indipendenti Associanti Conad un territorio nuovo, da scoprire, di grande prestigio, una porta di accesso allo straordinario patrimonio paesaggistico e turistico dal lago di Garda. Entriamo dunque in punta di piedi, ma molto motivati a ben figurare con la forza della grande varietà del nostro assortimento e la convenienza dei nostri prezzi.