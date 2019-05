Atv, sciopero proclamato per la giornata di venerdì: i servizi garantiti

Per venerdì 31 maggio, il sindacato Faisa Cisal, ha proclamato uno sciopero di 4 ore per il personale di Atv, motivato da problematiche inerenti relazioni industriali e questioni salariali. L'azienda pertanto non sarà in grado di garantire in modo completo i seguenti servizi.

Per il servizio extraurbano, potrebbero non essere disponibili le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 05.44, così come quelle in partenza dai capolinea dalle ore 08.46 alle ore 11.44.

Per quanto riguarda i servizi urbani (compresi tutti i prolungamenti extraurbani, ad esempio: linea 21 per Negrar e S. Giovanni Lupatoto, linea 24 per Caselle di Sommacampagna, etc.) non sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 05.59 e quelle in partenza dai capolinea dalle ore 09.00 alle ore 11.59.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, saranno invece garantite le tratte con partenza dai capolinea compresa dalle ore 05.45 fino alle ore 08.45, con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato, e quelle in partenza dai capolinea dalle ore 11.45 al termine del servizio.

Garantite inoltre, per quanto riguarda i servizi urbani, le corse in partenza dai capolinea dalle ore 06 e fino alle ore 08.59, con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato, e quelle che partono dai capolinea alle 12, fino al termine del serivizio.

L'azienda infine ricorda che sono sempre e comunque garantiti nella loro completezza: il servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova all'aeroporto Catullo, il servizio di trasporto per il Santuario di Madonna della Corona, i servizi noleggio e conto terzi.

Per quanto riguarda le bigliettere e gli altri uffici aperti al pubblico, il servizio potrebbe non essere del tutto garantito nell'arco della giornata.