ATV, nuovo sciopero dei dipendenti: ecco quali saranno i servizi garantiti

Scatterà sabato 23 novembre 2019 lo sciopero di 24 ore dei dipendenti ATV proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e SLM FC, motivato da «problematiche inerenti relazioni industriali, questioni salariali e inadempimenti accordi sottoscritti», come viene spiegato sul sito della società.

Non saranno pertanto garantiti i seguenti servizi.

Servizio extraurbano

Le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 5.44, quelle che si mettono in moto dalle 8.46 alle 11.44 e quelle che dalle 14.46 vanno sino al termine dell'orario di servizio.

Servizio urbano

(Compresi tutti i prolungamenti extraurbani, come ad esempio esempio la linea 21 per Negrar e San Giovanni Lupatoto, linea 24 per Caselle di Sommacampagna, etc.).

Le tratte in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle ore 5.59, quelle al lavoro dalle 9 alle 11.59 e quelle che dalle 15 proseguono fino alla fine del servizio.

Garantiti invece in modo completo i seguenti servizi.

Servizio extraurbano

Le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.45 fino alle ore 8.45 e quelle dalle 11.45 fino alle 14.45, con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Servizio urbano

Le corse in partenza dai capolinea dalle ore 6 fino alle ore 8.59 e quelle dalle 12 fino alle 14.59, con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

ATV ricorda inoltre che sono «sempre e comunque garantiti nella loro completezza» la navetta che collega la stazione ferroviaria di Porta Nuova con l'aeroporto Catullo e il servizio noleggio e conto terzi.

Per quanto riguarda invece le biglietterie e gli altri uffici aperti al pubblico.