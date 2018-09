Reso operativo da oggi il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Villafranca

In data odierna è stato attivato e reso operativo il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontario di Villafranca, dipendente dal Comando di Verona, presso una porzione di fabbricato, sito in via Portogallo, 4 a Villafranca di Verona, individuato come sede provvisoria, in attesa che il Comune di Villafranca realizzi quella programmata come definitiva presso il Polo Emergency.

Presso il distaccamento presteranno servizio oltre 50 Vigili Volontari del personale iscritto negli elenchi del Comando Provinciale di Verona, molti dei quali sono stati formati dagli Istruttori del Comando negli ultimi anni, che garantiranno, in questa prima fase, la presenza prevalentemente nei turni notturni dei giorni feriali ed h 24 nei giorni di sabato e domenica.

Gli interventi saranno assicurati da una squadra operativa composta da 5 unità di personale volontario, la cui attivazione avverrà tramite Sala Operativa 115, dislocata presso la Sede Centrale di questo Comando. Tale squadra potrà essere eventualmente supportata dal personale permanente delle altre sedi della provincia, al fine di elevarne il livello di professionalità, nonché per integrare e supportare la squadra di partenza in modo da assicurare un intervento di soccorso tecnico urgente più sicuro ed efficace.

A tale presidio, il Comando ha destinato quali automezzi utili per lo svolgimento dell’attività di soccorso un'auto – pompa - serbatoio (APS) e un fuoristrada con modulo boschivo. Il territorio di competenza del distaccamento di Villafranca coincide con i confini geografici dei Comuni di Villafranca, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio e Mozzecane, con un bacino complessivo di utenti di circa 95.000 abitanti residenti.

L’apertura del nuovo presidio dei vigili del Fuoco è un momento di notevole importanza per il territorio di Villafranca e dei Comuni limitrofi e di riflesso, per l’intero territorio provinciale, arrivando come completamento di un articolato percorso che ha coinvolti per diversi anni il Comando di Verona e il Comune di Villafranca.