Attentati in Sri Lanka, Verona vicina al dolore della comunità cingalese

Sono giorni molto tristi questi, anche per la nostra città, dove la comunità cingalese è una delle più numerose. Ho parlato con il loro rappresentante Mahamalage Dikson, che è anche mediatore culturale per il Comune, per comunicare la vicinanza dei veronesi alla loro comunità e al loro paese duramente colpito.

Il sindaco Federico Sboarina ha manifestato la solidarietà di tutta la città di Verona per tutti i cittadini dello Sri Lanka che vivono in terra scaligera e che adesso piangono i parenti, gli amici o i conoscenti uccisi o toccati dagli attentati di Pasqua avvenuti nella capitale, Colombo, o nelle città di Batticaloa e Negombo.

Un momento di riflessione e di commemorazione delle vittime è stato organizzato per giovedì 25 aprile alle 17 nella chiesa dei Santi Nazaro a Celso, ma anche il Comune di Verona ha voluto organizzare un evento per esprimere la vicinanza al dolore delle famiglie colpite dalla violenza estremista. Sboarina ha annunciato che sempre giovedì alle 19 ci sarà una fiaccolata sulla scalinata di Palazzo Barbieri. «Quanto è accaduto in Sri Lanka nel giorno di Pasqua è un vile gesto di insensata violenza - ha commentato il primo cittadino di Verona - Un colpo basso alla pacifica convivenza delle confessioni religiose e una barbarie nei confronti della chiesa cattolica. Un attentato che in pochi minuti ha insanguinato tutto il Paese, causando un numero spropositato di vittime tra persone inermi e indifese, tra fedeli e turisti. Le immagini delle stragi non possono che lasciare sdegnati e sgomenti, tanta crudeltà è inimmaginabile. Di fronte a una comunità in lacrime e al rinnovato timore di attentati, Verona ribadisce ancora una volta la propria condanna ad ogni forma di violenza e di intolleranza».