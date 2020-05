Ater Verona: 42 appartamenti consegnati in 4 mesi, nonostante il Covid-19

L'Ater di Verona, nel corso di questi mesi particolarmente critici a causa alla pandemia da Covid-19, non ha mai fermato le sue attività, garantendo all'utenza tutti i servizi, pur dovendo adeguare il lavoro alle direttive nazionali e regionali, in materia di prevenzione e contenimento.

Il Presidente dell'azienda Damiano Buffo e il Consiglio di Amministrazione si sono detti estremamente soddisfatti per lo sforzo e l'impegno fatti dai propri collaboratori in questo periodo difficile e straordinario.

Buffo ha comunicato che «nonostante le comprensibili difficoltà organizzative e la chiusura forzata di gran parte delle imprese, che stanno conseguentemente rallentando la programmazione dell'azienda, in questo primo quadrimestre del 2020 siamo comunque riusciti a consegnare 42 appartamenti, distribuiti in tutti i comuni nella Provincia di Verona».

Un dato importante, se contestualizzato nelle attuali circostanze e che dimostra come si possa riuscire a soddisfare le esigenze di almeno una parte della popolazione più fragile, anche se tutto è reso molto più difficile.

Alcuni comuni che sono interessati da questi ripristini sono: Verona, San Giovanni Lupatoto, Cologna Veneta, Bovolone, Minerbe, Zevio e Sant'Ambrogio di Valpolicella.

«L'Ater, inoltre - spiega il Presidente Buffo - a partire dal 1/01/2020 fino al 30/04/2020 ha attivato la procedura di assegnazione per 51 alloggi complessivi, intendendo con questo che l'iter è giunto all'invio della lettera raccomandata all'aspirante assegnatario per la verifica dei requisiti. Ovviamente, la riapertura delle imprese edili ci consentirà di accelerare le lavorazioni e di aumentare il numero degli alloggi pronti per la consegna».