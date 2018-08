Gli asili nido comunali pronti a riaprire e ad accogliere 1239 bambini

Lunedì prossimo, 3 settembre, riprende l’attività educativa nei 24 asili nido comunali e nei 12 in convenzione. In tutto sono 1239 i bambini accolti, dei quali 665 sono nuovi iscritti. Questi ultimi, che vengono inseriti gradualmente nelle attività, possono contare sull’accompagnamento delle famiglie e su un inserimento personalizzato. I bambini che hanno già frequentato lo scorso anno rimarranno, invece, al nido per l’intera giornata fin da lunedì, usufruendo del pranzo e del riposo.

Per i genitori lavoratori è disponibile il prolungamento d’orario fino alle 18, a partire da lunedì 10 settembre.

Con il mese di ottobre, poi, l’amministrazione comunale mette a disposizione delle famiglie servizi specifici pensati per i genitori e per i bambini fino a tre anni d’età.

Lunedì 1 ottobre riaprono, infatti, i servizi educativi conosciuti come “Il Tempo per la Famiglia”. Si tratta di momenti di incontro e formazione, con ritrovi settimanali, che accolgono genitori o nonni, insieme ai bambini, e propongono esperienze ludiche per i piccoli e attenzione alle questioni educative espresse dagli adulti.

I posti disponibili sono 240, distribuiti nelle cinque sedi del servizio: “Il Cerchio” – via Castello S. Felice, 6 – Valdonega; “Il Bocciolo” – via M. Faliero, 79 – Saval; “Il Grano” – via Prima Traversa Spianà, 2 – Stadio; “La Casetta del Porto” – via G. Deambrogi, 2 – Porto San Pancrazio; “Il Tesoro” – via F. Carmagnola, 34 – Ca’ di David.

Infine, sempre da lunedì 3 settembre, è aperto il centro pedagogico “L’Arca è…”, la struttura che accoglie il Centro di Consulenza Educativa e il Centro di Documentazione 0-6 anni, entrambi ospitati al nido Colombare di via Castello San Felice. Il primo offre supporto nell’educazione dei figli nei primi anni di vita, grazie allo sportello d’ascolto e ai gruppi di incontro per genitori.

Il Centro di Documentazione, invece, offre ai professionisti dell’educazione e alle famiglie l’opportunità di consultare la documentazione prodotta nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali.

È possibile richiedere incontri individuali di consulenza educativa chiamando al 335.6723392 – 045.8079631.

Il Centro Pedagogico mette a disposizione anche uno sportello informatico contattabile alla mail consulenzaeducativa@comune.verona.it, così come il Centro di Documentazione che risponde alla mail documentazione0-6@comune.verona.it.