Lavori di asfaltatura sulla A4, restringimenti di carreggiata nel Veronese

Lavori di asfaltatura nel tratto veronese dell'autostrada A4 e questo significa leggere e temporanee modifiche alla viabilità ordinaria.

Dalle 21 di domani, 7 agosto, alle 6 del mattino successivo, si viaggerà su due corsie all'altezza del casello di Verona Sud, in direzione Venezia, mentre dalle dalle 21 di giovedì 8 alle 6 di venerdì 9 agosto, si viaggerà su due corsie in direzione Milano.

Il restringimento sarà maggiore tra i caselli di Verona Est e di Soave, dove per lavori di pavimentazione si viaggerà su una sola corsia di marcia in direzione Venezia, dalle 22 di domani alle 6 di giovedì 8 agosto e dalle 22 di giovedì 8 alle 6 di venerdì 9 agosto.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.