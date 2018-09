Ripartono i lavori di asfaltatura in A4 tra Padova, Vicenza e Verona

Riprendono questa sera, 21 settembre, i cantieri programmati da Autostrada Brescia-Padova del gruppo A4 Holding, dopo l'obbligata sosta estiva in è stata sospesa la programmazione dei cantieri di ordinaria manutenzione, fra cui quelli legati al rifacimento della pavimentazione stradale. Un investimento che per il 2018 ammonta a circa 16 milioni di euro e destinato alla manutenzione e al rifacimento della pavimentazione drenante fono assorbente, di cui è dotata l'intera tratta in gestione.

Si ricomincia questa sera alle 20 circa quando partirà il primo cantiere in provincia di Padova, nella tratta compresa fra i caselli di Padova Est e Grisignano. Il termine dei lavori è previsto per domenica 23 settembre indicativamente entro le 12.

Sempre dalle 20 di oggi è previsto anche l'inizio delle lavorazioni in provincia di Vicenza fra il casello di Montecchio e quello di Vicenza Ovest in direzione Venezia, anche qui con chiusura cantieri attesa per domenica 23 settembre per le 12.

I lavori proseguiranno poi, salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, venerdì 28 settembre in provincia di Verona, quando sempre dalla sera è previsto l'inizio degli interventi fra i caselli di Sommacampagna e Verona Est, con termine cantiere previsto entro domenica 30 settembre.