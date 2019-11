Asfaltature a Verona, due giorni di senso unico alternati in via Palazzina

Lunedì 4 e martedì 5 novembre sono previsti i lavori di asfaltatura di via Palazzina, a Verona. In direzione del capoluogo, sarà posizionato il nuovo bitume nel tratto compreso tra via Imola e il civico 66. Verso San Giovanni Lupatoto, sarà posato l'asfalto tra l'incrocio con via Lugo e la chiesa di Palazzina. L'inizio dell'intervento, previsto alle 5.30, sarà interrotto alle 7 e ripreso quando il flusso veicolare lo renderà possibile. La circolazione non sarà interrotta, ma sarà a senso unico alternato.

