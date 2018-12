Asfaltatura della Transpolesana, carreggiata ristretta fino al 15 dicembre

Per consentire il completamento dei lavori di risanamento della pavimentazione lungo la Strada Statale 434 Transpolesana, Anas ha comunicato che resterà istituito il restringimento di carreggiata fra il chilometro 2,5 e il chilometro 85,87, tra Verona e Rovigo. La limitazione sarà attiva in tratti saltuari e sarà in vigore fino al 15 dicembre.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in Apple Store e in Play Store.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.