ArtVerona, assegnati quattro premi a sei artisti esposti in fiera

Si è aperta la 14esima edizione di ArtVerona, confermando le aspettative di una ulteriore crescita della fiera, a partire dalla qualità della proposta degli espositori.

Tra le novità di quest'anno, l’assegnazione di due nuovi premi: "A disposizione", il nuovo fondo di acquisizione di Veronafiere per l'arte, e il premio "WiDiCollect", in partnership con Banca Widiba. I vincitori sono stati annunciati oggi, 13 ottobre, insieme a quelli del premio "Icona" e del premio "Fotografia Under 35".

La commissione del premio "Icona", composta quest'anno da Annamaria e Antonio Maccaferri, collezionisti, Mirko Rizzi, fondatore di Marsèlleria, Patrizia Nuzzo della Galleria d'Arte Moderna Palazzo della Ragione, Paola Tognon, storica e critica d’arte, ha decretato vincitrice l'opera di Margherita Moscardini "Unknown" (1942 – 2015), presentata dalla galleria Ex Elettrofonica di Roma. L'opera entra a far parte della collezione di un museo Amaci (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani) che quest'anno è stato individuato nella Galleria d’Arte Moderna Palazzo della Ragione.

Prima edizione per il premio "A disposizione". Le opere che entrano a far parte della collezione di Veronafiere sono: di Serena Vestrucci "Trucco", di Daniele Franzella "I cieli e la terra" e di Irene Fenara "Self Portrait from Surveillance Camera".

Prima edizione anche per il premio "WiDiCollect". La commissione, composta dal collezionista Fabio Agovino, da Andrea Baccin, cofondatore di Cura e da ThéoMario Coppola, curatore e direttore della Collezione Taurisano, ha scelto tre scatti fotografici di Naohiro Utagawa, presentati dalla T293 di Roma. Le opere saranno esposte in una delle sedi di Banca Widiba.

Seconda edizione infine per il premio "Fotografia Under 35". La commissione ha scelto l'opera di Siwa Mgoboza "The Department of Afrocorrectional Services I", presentata in fiera da Boxart Galleria d'Arte di Verona.