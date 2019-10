Prima giornata di ArtVerona e primi riconoscimenti da Veronafiere

Nella giornata di apertura di ArtVerona, ieri 11 ottobre, è stato assegnato il primo dei riconoscimenti di questa quindicesima edizione: si tratta di «A Disposizione», il fondo di acquisizione di Veronafiere per l'arte, nato nel 2018, del valore di 10.000 euro ogni anno. Veronafiere ribadisce così l'importanza di ArtVerona come manifestazione centrale nel progetto di avvicinamento tra arte, cultura e impresa.

La commissione, composta da Giovanni Maccagnani, vicepresidente di Veronafiere; Elena Amadini, Exhibition Manager Area Stone&Design di Veronafiere; e Diego Bergamaschi, Advisory Board ArtVerona, ha selezionato le opere di tre artisti, rappresentativi di tre diverse generazioni: uno storicizzato, un mid-career e un under 35.

Le opere vincitrici sono:



Cromo Struttura n.7 di Lucia Di Luciano



Interno n°4 dalla serie Ricerca8 di Teresa Giannico



What do they know di Corrado Zeni.