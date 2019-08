All'Arsenale la festa conclusiva dei Centri Estivi Ricreativi di Verona

Si terrà domani, 1 settembre, a partire dalle 15, all'Arsenale di Verona, la festa conclusiva dei Centri Estivi Ricreativi, che quest'anno hanno visto la partecipazione di oltre 4.300 bambini.

L'evento, organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con la Cooperativa Aldia, sarà dedicato alla scoperta del mondo, in linea con il tema adottato dai centri durante l'estate.

Numerosissime le attività in programma, organizzate in cinque stand, uno per continente, che proporranno giochi e laboratori in onore delle diverse culture. Una sorta di viaggio intorno al mondo, che ogni bimbo farà con uno speciale passaporto in cui sarà apposto un timbro per ogni stand visitato. Durante la festa, inoltre, l'associazione Animazione Spettacoli intratterrà i piccoli ospiti con bolle di sapone, spettacoli di giocoleria e truccabimbi.

Alle 17 interverrà l'assessore all'istruzione Stefano Bertacco, con i saluti istituzionali a conclusione dell'evento. A seguire, l'associazione Altri Posti In Piedi metterà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo «Storie venute da lontano».

Per tutta la durata della manifestazione, nel padiglione dell'Arsenale verranno esposti i lavori realizzati dai bambini nei centri ricreativi.