Finalmente insieme a Verona i vincitori del concorso di San Valentino

Olesia e Amine alla fine si sono incontrati a Verona, lei arrivata da Mosca e lui da New York. Solo grazie al concorso organizzato da Comune e Airbnb, i due innamorati hanno potuto darsi appuntamento nel capoluogo scaligero.

I giovani passeranno la notte di San Valentino nella Casa di Giulietta dove, questo pomeriggio ad attenderli, c'erano il sindaco Federico Sboarina e lo chef stellato Giancarlo Perbellini, che stasera cucinerà per loro. La storia del loro amore, che ha saputo superare le distanze e le differenze di lingua e cultura, ha vinto sulle 6mila lettere inviate al concorso.

Il loro matrimonio è programmato in luglio in Marocco e questa di Verona sarà l'ultima occasione di stare insieme prima della cerimonia.

Siamo molto contenti che abbiano vinto Olesia e Amine perché la loro storia d’amore ha conquistato tutti - ha detto il sindaco Sboarina - Questa è la magia della casa di Giulietta, dell'amore e di Verona, una magia che ha saputo esaudire il loro grande desiderio di incontrasi di nuovo prima delle nozze. Il concorso ha dato alla nostra città una visibilità internazionale straordinaria. Basta guardarla oggi piena di innamorati e di turisti provenienti da ogni dove, per capire che poche città al mondo sanno essere come Verona.

Amine, in ottobre, aveva chiesto a Olesia di sposarlo. Per organizzare le nozze, però, si sono impegnati a risparmiare e non avrebbero potuto incontrarsi senza vincere il concorso. «Quando ho scoperto di essere la vincitrice - ha detto Olesia - ero assolutamente entusiasta perché sono appassionata della storia di Romeo e Giulietta. L'ho letta più volte, ho visto il film, ne ho imparato a memoria interi dialoghi, ho visto il musical. Lunedì ho guardato anche il film di Zeffirelli e mi sono informata sulla casa di Giulietta e sul museo. Sono stupita da quanto sia bella, così antica e vera. E sono molto contenta perché, probabilmente, questa è l'ultima volta che stiamo insieme prima delle nozze».