Smog, Arpav monitora la qualità dell'aria a Verona e a Cologna Veneta

È iniziata il 31 ottobre la seconda fase del monitoraggio della qualità dell'aria nella zona residenziale di Cologna Veneta. Il mezzo mobile di Arpav è stato posizionato in piazza del Capitaniato e rileva le concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, particolato atmosferico (PM10), idrocarburi policiclici aromatici. La campagna avrà una durata di trenta giorni.

Mentre a Verona i monitoraggi in Corso Milano sono iniziati il 26 ottobre e la durata prevista della rilevazione è di venti giorni. I dati raccolti dalla centralina mobile permettono di effettuare un confronto con le concentrazioni di inquinanti misurate presso la centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria, posizionata in via Ugo Sesini.