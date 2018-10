Belfiore, centralina mobile dell'Arpav per monitorare la qualità dell'aria

Il territorio di Belfiore è caratterizzato da una intensa attività agricola, anche se negli sono aumentati gli inserimenti industriali e commerciali. Per questo, la qualità dell'aria potrebbe essere cambiata. Per scoprirlo, dallo scorso 8 ottobre, Arpav ha piazzato una centralina mobile per il monitoraggio dei principali inquinanti atmosferici vicino al campo sportivo di via Fanin. Ed è la seconda campagna di monitoraggio effettuata nell'anno in corso in questo comune.

I parametri monitorati saranno il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, l'ozono, il benzene, le PM10 e gli idrocarburi policiclici aromatici (ipa). Conclusa la rilevazione, i tecnici Arpav elaboreranno i dati che verranno sintetizzati, insieme a quelli raccolti nella prima campagna. Infine, sarà compilata una relazione finale sulla situazione della qualità dell'aria nel territorio comunale che sarà pubblicata sul sito internet dell'agenzia.