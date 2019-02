Laboratori mobili di Arpav per monitorare la qualità dell'aria a Verona Sud

Il 15 febbraio è iniziato il monitoraggio della qualità dell’aria in via Udine, in zona Fiera a Verona, che avrà una durata di sette settimane.

La campagna di misura, richiesta dal Comune di Verona, rientra nelle attività del progetto europeo Looper (Learning Loops in The Public Realm), il cui obiettivo è individuare possibili soluzioni di mitigazione, attraverso un percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza.

A breve un secondo laboratorio mobile verrà posizionato in Via Cacciatori Piemontesi, dove rimarrà per due settimane.

Campagne di monitoraggio analoghe sono state condotte negli stessi punti tra febbraio e aprile 2018.

Questi monitoraggi forniscono informazioni sulla qualità dell’aria nella zona Sud di Verona, in vicinanza della Fiera, area in cui la principale fonte di pressione è rappresentata dal traffico.

I parametri monitorati: anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOX, NO, NO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), benzene (C6H6), polveri inalabili con diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri (PM10), idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

La campagna sarà condotta da Arpav, che oggi, 21 febbraio, dovrebbe fornire anche il suo secondo bollettino settimanale sull'inquinamento atmosferico a Verona. Ed è prevedibile che l'allerta 1 scattata lunedì possa essere riconfermata, dunque dovrebbero rimanere più stringenti le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.