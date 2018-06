Finita la scuola, domenica consegna diplomi dell'Italian Diplomatic Academy

Anche l'anno scolastico 2017/2018 è terminato e a Verona dopo l'ultima campanella è andata in scena la goliardica battaglia tra gli studenti del Maffei e quelli del Fracastoro. Le armi sono state uova e farina e il teatro del simpatico confronto sono stati i giardini di Porta Trento.

Sarà invece l'Arena il teatro della chiusura dell’anno accademico 2017/2018 della Italian Diplomatic Academy. Sono 1.500 gli studenti giunti al termine della 12a edizione, dopo aver partecipato ai tre percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro su tematiche di attualità internazionale. La consegna dei diplomi sarà domani, dalle 14.30 alle 16.30.

Una bella occasione di festa - ha detto l'assessore alle manifestazioni Filippo Rando - a conclusione di un percorso formativo interessante. In una realtà lavorativa sempre più complessa ed aperta agli altri Paesi, i giovani devono essere sempre più attenti alle scelte portate avanti per il loro percorso formativo e professionale. Per questo, gli studi proposti dall'accademia italiana per la formazione internazionale rappresentano da anni valide opportunità per i ragazzi.