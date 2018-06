Dall'Arena all'Adriatico in bicicletta: al via la pedalata collettiva verso Rosolina Mare

È partita questa mattina da piazza Bra, la pedalata collettiva che dall’Adige arriverà domenica a Rosolina Mare, percorrendo la Ciclovia Adige Sud. L’iniziativa, chiamata appunto “Dall’Arena all’Adriatico”, è organizzata dall’Associazione Radici in Movimento di Roverchiara con il patrocinio della Regione Veneto e della Fiab, con l’intento di promuovere la Ciclovia, un progetto di vivere e valorizzare il territorio partendo da un elemento naturale, il fiume Adige.

Durante il tragitto, l’associazione promuoverà una serie di incontri aperti al pubblico per presentare e condividere le tematiche della mobilità ciclabile, con interventi di esperti, operatori del turismo, rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni.

A salutare i ciclisti prima della partenza, l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti, impegnati nel portare avanti un programma generale di mobilità sostenibile, sovra comunale ma anche regionale e nazionale, con un’importanza strategica per la valorizzazione del territorio.

«Verona diventa attrattiva non solo per la ciclabilità cittadina, ma anche per il comparto del cicloturismo, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, e che vede la nostra città in una posizione strategica di assoluto prestigio», ha commentato l’assessore Zanotto. La pedalata conviviale toccherà 17 Comuni in tre tappe, per un percorso complessivo di 142 km.