Aree cani di Verona, l'accesso torna ad essere libero ma con guanti e mascherina

Le aree cani cittadine tornano alla normalità e l'accesso non è più contingentato. Ma comunque, anche al loro interno, vanno rispettate tutte le misure di sicurezza: distanziamento sociale, uso di mascherina e guanti, o gel disinfettante, evitando ogni forma di assembramento.

Il sindaco Federico Sboarina ha deciso di non prorogare le limitazioni, entrate in vigore lo scorso 16 marzo, che prevedevano l'ingresso una persona per volta e per un massimo di cinque minuti. L'ordinanza, decaduta domenica 3 maggio, rientrava nei provvedimenti presi ad inizio emergenza per garantire una maggior sicurezza dei cittadini e, soprattutto, limitare gli spostamenti e le possibilità di contagio su tutto il territorio comunale.

