Area Poggi, inaugurato il "Giardino d'inverno": «Un'occasione in più per tutti i cittadini»

L'Area Poggi, da oggi, è aperta ai cittadini anche d'Inverno. La Fipav Verona e Holly Beach Verona, Società che la gestisce, hanno inaugurato la copertura riscaldata del centro Sport&Relax di Porto San Pancrazio. Uno spazio che permette di riqualificare l'area anche nella stagione fredda, incentivando l'aggregazione di quartiere in un ambiente confortevole e ampliato.

La copertura consente di organizzare incontri e piccoli eventi, grazie al servizio bar sempre attivo durante tutta la settimana: dal lunedì al mercoledì e la domenica 9.00-24.00, venerdì e sabato 9.00-02.00. Al taglio del nastro di oggi hanno partecipato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, l'assessore alla Sicurezza, Daniele Polato, i presidenti della Fipav Verona, Stefano Bianchini, Fipav Veneto, Roberto Maso e Fipav Vicenza, Domenico Piano e il coordinatore dei servizi Servizi per l'Educazione Fisica dell'ufficio scolastico di Verona, Dino Mascalzoni.

«È un piacere essere qui a constatare la riqualificazione di questa area dedicata al quartiere del Porto. - ha commentato Sboarina - Il nuovo giardino invernale rappresenta un'occasione in più per i cittadini e gli sportivi di vivere il quartiere. Ringrazio la Fipav Verona e i gestori per l''impegno e per l'esempio di "buona amministrazione" che hanno dato, perché un'amministrazione fa proprio questo: riqualifica per il bene dei cittadini».

Così l'Assessore Daniele Polato: «Conosco la zona e so quanto sia importante per il quartiere una realtà come l'Area Poggi. Un luogo di ritrovo e aggregazione che ora è stato finalmente riqualificato e reso ancora più confortevole dai lavori di copertura coordinati dalla Fipav e dai gestori».

«È un piacere essere qui e vedere come l'Area Poggi sia stata rinnovata. - ha commentato il coordinatore dei Servizi per l'Educazione Fisica, Dino Mascalzoni - Posso assicurare che l'ufficio scolastico di Verona che rappresento, si impegnerà per promuovere attività sportiva e motoria in questo nuovo centro, a partire dal beach volley».

L'Area Poggi che è nel pieno del suo primo anno di attività ha già degli ambiziosi obiettivi per il 2019: dalle nuove collaborazioni con le scuole per la realizzazione di attività sportive come l'organizzazione campionati scolastici di beach volley, calcetto e momenti conviviali per facilitare ed intensificare i rapporti tra compagni di classe e docenti, all'intensificazione della collaborazione con Fincato 23 - Rent a Bike & E-Bike per il noleggio di biciclette con pedalata assistita con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la pista ciclabile della zona.

Tra le attività in programma anche l'organizzazione di Tornei federali di beach volley, tornei di green volley su prato e tornei di calcio a 5, riproponendo il calendario di eventi Beach più atteso della stagione estiva: "Lui e Lei", beach volley 2vs2, "Zeus Volley", green volley 4vs4 misto e 3vs3 maschile e femminile oltre all'Holly Futsal Cup, evento di calcetto che quest'anno ha visto la partecipazione di 21 squadre per un torneo di 1 mese per due volte a settimana. Inoltre, verranno realizzati dei corsi federali di beach volley con docenti qualificati: un'assoluta novità per il territorio veronese. Vi sarò anche l'ampliamento della zona giochi per bambini e la realizzazione di attività per l'intrattenimento anche dei più piccoli, la realizzazione di attività e intrattenimento per i clienti più affezionati come la trasmissione di partite dei massimi tornei di pallavolo, calcio e basket.