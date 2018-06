I documenti della storia politica veronese presto a disposizione dei cittadini

La raccolta di documenti storici sull'attività politica veronese e la creazione, per la prima volta a Verona, di un archivio di consultazione accessibile alla cittadinanza. Questi i principali obiettivi alla base del progetto "Archivi Politici Veronesi", promosso dall'associazione dei consiglieri comunali emeriti.

Il materiale, che riguarda passaggi storici dell'attività politica cittadina, con particolare riferimento a partiti e singole personalità che ne hanno caratterizzato la crescita economica, urbanistica e culturale degli ultimi 50 anni, sarà depositato nell’Archivio di Stato e reso disponibile alla consultazione da parte di studiosi e cittadini interessanti.

Sul progetto si è tenuto a palazzo Barbieri un primo incontro di confronto tra i consiglieri emeriti e la soprintendente Giovanna Giubbini, accompagnata dalla funzionaria Patrizia Rocco. Presente il direttore dell'Archivio di Stato di Verona Roberto Mazzei. Nell’incontro è stato effettuato un primo esamine del materiale raccolto che, dopo l'approvazione da parte della soprintendenza archivistica, potrà essere depositato all'Archivio di Stato per iniziare la sua catalogazione. In una fase successiva, per consentirne un maggiore utilizzo, le informazioni saranno predisposte anche su formato digitale e rese accessibili a tutti.