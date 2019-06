I veronesi e i "sex toys", ecco quali sono i prodotti più amati in città e ricercati online

Se l’e-commerce serve in particolar modo a risparmiare e ad avere velocità e comodità di consegna, vi è un’altra funzionalità che a volte passa inosservata: poter comprare online ciò per cui ci si potrebbe vergognare andandolo a cercare in un negozio fisico, come ad esempio i sex toys. Quali sono i sex toys che ricercano maggiormente online i veronesi? Per il 31% delle ricerche si tratta di vibratori, seguono poi i sex toys per uomini (23,0%), i lubrificanti intimi (18,0%), i preservativi (16,5%), i dildo (9,0%) e prodotti per la pianificazione familiare (2,5%).

Per quanto riguarda gli e-consumer veronesi più interessati a questi prodotti, si tratta per la stragrande maggioranza di uomini (74,3%), contro il 25,7% delle ricerche effettuate da donne. I più coinvolti sono i giovani under 34 (53,8%). Gli over 34 effettuano invece il 46,2% delle ricerche, una cifra non di molto inferiore. Infine, relativamente alle preferenze di navigazione per cercare online sex toys, il mobile viene utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi (71,6%), segue poi il desktop (25,9%) e con una percentuale molto bassa il tablet (2,5%).

L'indagine di mercato su scala nazionale

Si tratta di fatto per Verona di dati in linea con il quadro a livello nazionale. Tra le categorie merceologiche più desiderate su scala nazionale, infatti, idealo ha rilevato i vibratori (26,7%), i lubrificanti intimi per lui e per lei (21,0%), sex toys per uomini (20,5%), i preservativi (18,7%), i dildo (12,1%) e i prodotti per la pianificazione familiare come test di ovulazione e test di gravidanza (0,9%).

Analizzando l’interesse degli italiani nei confronti di questi prodotti negli ultimi anni, possiamo vedere come questo sia notevolmente aumentato: Vibratori +282,3%, Lubrificanti intimi +10,5%, sex toys per uomini +275,7%, Preservativi +123,5% e Dildo +270,4%. Relativamente alle categorie più desiderate esclusivamente da lui e da lei: per le donne vi sono i lubrificanti intimi (29,1%) mentre per gli uomini vi sono i sex toys per uomo (31%). Interessante notare, inoltre, che i vibratori sono al primo posto tra i desideri sia degli over-65 (30,1%) sia degli under-24 (35,9%).