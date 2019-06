Appello alla Prefettura: «Chiudete il centro di accoglienza di Vaccamozzi»

«Nell'isolamento, nessuna accoglienza. Chiudiamo il Cas di Vaccamozzi».

È questo l'appello che venerdì scorso, 7 giugno, è stato rivolto al prefetto di Verona Donato Giovanni Cafagna. È lo stesso appello che venerdì prossimo, 14 giugno, sarà ripetuto in un presidio in piazza dei Signori e che lunedì 17 giugno sarà inoltrato anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il messaggio è stato mandato dall'Osservatorio Migranti Verona ed è stato sottoscritto da un numero crescente di associazioni che chiedono la chiusura del centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Vaccamozzi, una località a cinque chilometri da Erbezzo, in cui sono stati collocati 35 ragazzi che hanno fatto richiesta di protezione internazionale.

Il Cas era stato ricavato in un vecchio centro di telecomunicazioni a servizio del comando di Verona della Nato, dismesso nel 2016, e fin da subito furono denunciate le criticità di questa sistemazione, ritenuta eccessivamente isolata.

«La cooperativa che si aggiudicò l'appalto aveva offerto anche un servizio navetta che garantiva giornalmente il collegamento con la città - spiega l'Osservatorio Migranti Verona - Malgrado tale accorgimento l'isolamento del Cas è sempre rimasta la sua caratteristica principale. Per qualche giorno nei mesi invernali il centro è addirittura irraggiungibile. Ad aggravare la situazione è proprio la mancanza di una rotazione delle presenze, per far sì che la permanenza in un luogo tanto disagiato fosse almeno breve e temporanea. Alcuni ospiti sono giunti direttamente dal trasferimento dopo lo sbarco. Molti ragazzi sono in quel centro dalla sua apertura, 19 mesi fa. E non è un caso che il Cas di Vaccamozzi sia quello che ha il più alto numero di allontanamenti volontari da parte dei richiedenti asilo ospitati, proprio per l'impossibilità di viverci in modo dignitoso». E, infatti, nel novembre 2017, alcuni ospiti del Cas di Erbezzo scapparono nella notte, cercando di dirigersi verso Milano. E nel luglio dell'anno scorso, il decesso per un malore di un richiedente asilo, Eso Mathew, scatenò una protesta.