Villafranca, rubata auto con cane a bordo. Appello in rete per ritrovarlo

Hanno rubato la macchina di mio padre senza accorgersi del cane che c'era dentro.

L'appello è stato scritto ieri, 21 ottobre, su Facebook dall'utente Beatrice Labella. Il furto d'auto è avvenuto in centro a Villafranca e l'auto rubata è una Daewoo Takuma grigia, con targa CB 943 TV.

La ragazza è in apprensione per il cagnolino che era in macchina, un volpino maschio della Pomerania di tre anni a cui lei è molto legata. «Se per favore potete farmi sapere se avete avvistamenti - scrive Labella - Chiamare in caso numero 3496029451».

Il furto è avvenuto davanti al panificio. Il padre della ragazza che ha scritto l'appello stava portando i suoi due cani dal veterinario e si è fermato al panificio, lasciando per qualche minuto l'auto aperta. Forse i ladri si sono accorti solo di uno dei due cani e l'hanno fatto scendere, mentre non hanno fatto caso al volpino lasciato nei sedili posteriori quando sono scappati.