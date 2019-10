“Parcheggia, non ti stressare”, l'App di AMT va in aiuto degli automobilisti

Ferie concluse, la quotidianità riparte a pieno ritmo e con essa una buona dose di stress dovuta al traffico e al tempo perso girando alla ricerca di un parcheggio, intansando così anche il centro cittadino.

Una nuova iniziativa targata Amt con Confcommercio, pensata per i veronesi e che coinvolge i commercianti, vuole alleggerire chi guida da questo problema. Nelle prossime settimane sarà infatti distribuito nelle attività commerciali del centro un adesivo da esporre in vetrina che lancia la app di Amt, per trovare parcheggio rapidamente.

“Parcheggia, non ti stressare” è il pay off dell’iniziativa: scorrendo le funzioni dell’app c’è infatti il navigatore Amt con il quale è possibile essere guidati, tramite geolocalizzazione, ai parcheggi in struttura gestiti da Amt (parcheggio Centro, Stazione est e ovest, Porta Vescovo, Tribunale). E se un parcheggio è pieno, non c’è problema: non si sprecherà ulteriore tempo facendo giri a vuoto, perché è l’app a informare sui posti disponibili.

Tramite l’app di Amt è poi possibile accedere a servizi terzi, come Easypark, per esempio, che ha inaugurato proprio a Verona “Find&Park” una funzione innovativa che, a seconda della meta impostata, informa sulla possibilità di trovare parcheggi liberi sugli stalli blu nelle vie limitrofe.

Inoltre, per chi parcheggia l’auto al parcheggio Centro, è disponibile il servizio navetta gestito da Atv che, al costo di 1 euro, porta direttamente in piazza Bra.

«Nessuno potrà mai dire che non c’è posto a Verona o che è difficile andare in centro - ha detto il presidente Amt, Francesco Barini -. Perché arrivare in città è facile ed è facile parcheggiare; magari basta solo fare due passi in più. Alcuni commercianti la scorsa primavera avevano di propria iniziativa appeso nella vetrina della loro attività dei cartelli che invitavano a posteggiare l’auto nei parcheggi in struttura. Da ciò è nata l’idea dell’adesivo, che è stata del ristoratore Patrizio Violante, in seguito accolta da ConfCommercio. L’accordo che abbiamo siglato con ConfCommercio è quindi frutto delle esigenze dei commercianti, albergatori e ristoratori veronesi, e prevede la distribuzione di questo adesivo per lanciare i parcheggi in struttura di Amt. Invitiamo perciò a scaricare l’app AMT VERONA con l’auspicio che, in questo modo, parcheggiare fuori dal centro storico e dalla Ztl diventi un’abitudine».

Paolo Arena, presidente ConfCommercio Verona, ha invece commentato: «Tutte queste attività smart e semplici andranno promozionate in modo forte nel centro storico: lo faremo in ConfCommercio con grande passione e grande tenacia, grazie all’ottima collaborazione con Amt. L’obiettivo è avere una città con forte vocazione turistica ma aperta a tutti, che mette insieme le esigenze dei cittadini con quelle dei turisti e dei lavoratori. In ConfCommercio è quello su cui lavoriamo ogni giorno, perché poi il mercato cambia e noi dobbiamo essere pronti e flessibili».