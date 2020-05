L'annuncio in conferenza: «Riparte il sistema museale di Verona e quello bibliotecario»

«Prima cosa: la nostra intenzione è quello di continuare a promuovere la nostra città, per continuare a restare sul palcoscenico nazionale e attirare turisti. Dopo Diodato, sarà Vittorio Grigolo a registrare un video nel pomeriggio di oggi, in un'arena completamente vuoto, che verrà trasmesso su Rai Uno nella serata del 2 giugno. Ieri ho mandato al ministro Franceschini il protocollo sanitario di 74 pagine, inviato stamattina anche a parlamentari e consiglieri regionali, affinché tutti si diano da fare per tutelare la nostra Arena».

Ha esordito così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, nell'ormai consueto punto stampa giornalinero in streaming.

L'assessore Briani ha spiegato le modalità con cui ripartiranno monumenti e musei del capoluogo scaligero: «È una giornata importante perché riparte il nostro sistema museale. Il nostro principale attrattore è l'arena con 800 mila visitatori l'anno, in condizioni normali, e dal 31 maggio riaprirà con un orario che va dalle 11 alle 17, con lunedì come giorno di chiusura. Speriamo di riaprire GAM e museo di Castelvecchio per i primi di giugno e museo degli Affreschi di Cavalcaselle per la fine del mese o primi di luglio. Per l'inzio di luglio pensiano al Museo Archeologico e il Museo di Storia naturale. Più difficoltose le aperture del Museo Maffeiano e Casa di Giulietta, in quanto sono ambienti piccoli dove si creano assembramenti. Posso inoltre annunciare la riapertura di tutte e 13 le biblioteche del Comune per il 3 giugno, solo per l'attività dei prestiti».