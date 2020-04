Apertura straordinaria delle isole ecologiche e riapertura dei cimiteri a Castelnuovo

Per venire incontro alle richieste dei cittadini, il sindaco Giovanni Dal Cero ha firmato una nuova ordinanza per l’apertura straordinaria delle isole ecologiche lunedì 27 e martedì 28 aprile e la riapertura dei cimiteri comunali. L’assessore ai Lavori pubblici Cinzia Zaglio raccomanda di preparare i rifiuti già suddivisi per tipologia in modo da velocizzare le operazioni di scarico e diminuire i tempi di attesa. «Dev’essere un’effettiva necessità e non una scusa per poter uscire. – sottolinea l’assessore – Faccio quindi appello al senso di responsabilità di tutti. Ricordo che è sempre operativo il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio».

Le isole ecologiche saranno aperte a Castelnuovo del Garda lunedì 27 aprile dalle 8.30 alle 12.30; martedì 28 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 19. A Sandrà lunedì 27 aprile dalle 15 alle 19 e martedì 28 dalle 8 alle 12. A Cavalcaselle lunedì 27 aprile dalle 8 alle 12 e martedì 28 dalle 15 alle 19. Ciascun utente potrà recarsi unicamente all’ecocentro della sua frazione di provenienza, particolare che potrà essere verificato all’ingresso. È consentito l’accesso ad un solo mezzo alla volta, con a bordo il solo conducente. Inoltre è necessario essere muniti di guanti e mascherina e durante l’attesa per l’entrata all’ecocentro sarà vietato scendere dal proprio mezzo. Una volta completato il conferimento dei rifiuti, ci si dovrà allontanare senza effettuare soste.

Per quanto riguarda la riapertura dei cimiteri comunali, è consentito l’accesso con mascherine e guanti (o con l’utilizzo di prodotto igienizzante) nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro fra le persone.

