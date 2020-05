Riapre al pubblico l'ufficio passaporti ed immigrazione della questura di Verona

Dal 18 maggio 2020 l'ufficio passaporti della questura di Verona ritornerà ad essere aperto al pubblico operando previo appuntamento/prenotazione on line, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento. Gli appuntamenti per la presentazione delle istanze di rilascio dei passaporti potranno essere fissati esclusivamente attraverso l’"Agenda Passaporto", raggiungibile on line dal sito ufficiale della polizia di Stato, all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il sistema permette di scegliere il giorno e l’ora per la presentazione dell’istanza e per la rilevazione delle impronte digitali.

Sarà obbligatorio, per l’accesso ai locali, indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). Sono ammesse eccezioni alla regola della prenotazione online solamente nei casi di situazioni urgenti relative a motivi di salute e/o lavoro, rigorosamente documentati. In questo caso, l’istanza dovrà essere sottoposta all’attenzione del responsabile dell’ufficio passaporti tramite e-mail (ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it) oppure telefonicamente (045.8090409).

Il ritiro dei passaporti verrà effettuato nelle seguenti giornate ed orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle 15.

I cittadini interessati al ritiro del proprio documento per l’espatrio potranno, in alternativa, richiederne la consegna presso l’abitazione/domicilio. La domanda potrà essere avanzata contattando telefonicamente l’ufficio passaporti all’utenza 045.8090409, ovvero inoltrando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it. L’istanza dovrà essere corredata da:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio o, in mancanza, copia del documento d’identità. Indicazione dell’indirizzo presso il quale si desidera ricevere il passaporto. Recapito telefonico per eventuali contatti. Il documento emesso verrà recapitato al costo di 9,05 euro. L’importo indicato potrà essere pagato in contrassegno, dunque, direttamente all’incaricato di Poste Italiane S.p.A. al momento della consegna.

Da lunedì 18 maggio anche l’ufficio immigrazione riaprirà al pubblico con le seguenti indicazioni: