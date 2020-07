Riaperte ufficialmente le Piscine Santini di Verona dopo il lockdown

Le Piscine Santini di Verona hanno riaperto questa mattina, sabato 4 luglio, dopo la chiusura forzata durante la fase di lockdown. La notizia della prossima riapertura era stata diffusa qualche giorno fa, senza tuttavia indicare la data esatta che ancora doveva essere stabilita.

In una breve nota ufficiale di Sport Management datata ieri, venerdì 3 luglio, è invece stata comunicata la data della riapertura prevista per l'appunto per oggi sabato 4 luglio: «Vi aspettiamo dalle 9, - scrive festante la pagina Facebook ufficiale della Piscine Santini di Verona - Si riparte».

È inoltre già attivo in questi giorni un infopoint per fornire tutte le informazioni utili ai clienti (tel. 0458352053 - mail: centrosantiniverona@sportmanagement.it). Sport Management ricorda inoltre che «alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura».