Dal 16 giugno, frontiera aperta con l'Austria. «Ossigeno per il turismo»

Dopo il muro greco, è caduto anche quello austriaco. Da martedì 16 giugno, anche il confine l'Austria e l'Italia sarà riaperto, come annunciato anche dal ministro degli esteri di Vienna Alexander Schallenberg. «Un'altra boccata d'ossigeno per il nostro settore turistico - ha commentato l'assessore regionale al turismo Federico Caner - Tra pochi giorni, non ci saranno più barriere per i tantissimi turisti di lingua tedesca che vorranno raggiungere il Veneto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'attesa, le località turistiche venete stanno già lavorando per farsi trovare pronte ed assicurare ai vacanzieri soggiorni sicuri e piacevoli. «Dopo il via libera dato agli aeroporti veneti, ora anche i collegamenti via terra torneranno alla normalità e anticipo che nei prossimi giorni presenterò un consistente piano di promozione regionale, attraverso il quale puntiamo a consolidare il ruolo di protagonista del Veneto nei mercati turistici internazionali», ha concluso Caner.