Specialità veronesi e 3 mila biglietti per l'Aperitivo Sotto le Stelle a Bardolino

Il conto alla rovescia è iniziato così come la prevendita: a Bardolino è tutto pronto per una serata magica all’insegna del divertimento, della musica e dell’enogastronomia del territorio. Martedì 6 agosto alle 19 prende il via l’Aperitivo Sotto le Stelle, la manifestazione organizzata dall’associazione De Gustibus, in collaborazione con Fondazione Bardolino Top, che riserverà il lungolago di Bardolino a 3 mila possessori di biglietto, i quali potranno scoprire le eccellenze del territorio: 23 punti degustazione dove assaporare il meglio della tradizione gastronomica ed enologica della provincia veronese, accompagnati da spettacoli e intrattenimenti musicali.

Un appuntamento giunto alla dodicesima edizione che cresce di anno in anno e che abbraccerà, oltre a Lungolago Cornicello, anche Parco Carrara: «Dopo la positiva esperienza dello scorso anno con l’area espositiva allargata abbiamo deciso di proseguire in questa direzione, dando spazio a nuovi prodotti e ad alcuni ospiti speciali. Ormai non parliamo solo di un aperitivo lungo, in cui poter cenare e divertirsi, ma di un vero percorso sensoriale dedicato al palato, dove la scoperta delle eccellenze della nostra terra è il principale scopo – ha spiegato Giorgio Sala, presidente di De Gustibus, l’associazione dei ristoratori bardolinesi che ha ideato l’evento –. Il tartufo del Monte Baldo, i tortellini di Valeggio, la Pesca di Verona, il Prosciutto Crudo di Montagnana, il formaggio Monte Veronese e altre decine di specialità saranno a disposizione dei presenti, curate e preparate dai consorzi e dai ristoratori soci dell’associazione. Metteremo così il consumatore nelle migliori condizioni per avvicinarsi alla qualità enogastronomica in un contesto vivace e informale».

Non mancherà, ovviamente, il vino Bardolino nelle sue tre principali declinazioni (classico, chiaretto e chiaretto brut) e il cocktail bardolinese per eccellenza: il Chiarè, ideato e prodotto dalla stessa associazione De Gustibus partendo da una base di Chiaretto Brut. L’Aperitivo sotto le Stelle raggrupperà sul Lungolago Cornicello decine di stand dedicati non solo alle degustazioni, ma anche alla promozione delle attività del territorio e delle sue peculiarità. «L’Aperitivo Sotto le Stelle è uno dei momenti più importanti per Bardolino e la sua promozione turistica – ha commentato Stefano Tagliaferri, amministratore delegato della Fondazione Bardolino Top, l’ente che si occupa della promozione del territorio e degli eventi – soprattutto perché ci permette di entrare in contatto con numerosi protagonisti dell’economia turistica veronese che entrano nella nostra vetrina e creano una sinergia importante con noi. Con l’Aperitivo noi possiamo mostrare ai partecipanti uno scenario meraviglioso, oltre a tutte le eccellenze che fanno di Verona e provincia una meta ambita e gettonata dai turisti di tutto il mondo».

L’appuntamento, quindi, è per martedì 6 agosto con inizio alle 19, per essere partecipanti e protagonisti della vetrina enogastronomica veronese e passare una serata indimenticabile e romantica in riva al Lago di Garda.