Verona ricorda le battaglie in difesa delle Poste e della Caserma Campofiore

È stata l'assessore Edi Maria Neri a rappresentare l'amministrazione comunale di Verona questa mattina, 9 settembre, alla cerimonia per il 76esimo anniversario delle battaglie in difesa del Palazzo delle Poste e della Caserma Campofiore da parte dell'Ottavo Reggimento Artiglieria.

La cerimonia è iniziata alle 11 in piazza Viviani, con la deposizione di una corona d'alloro e con gli interventi delle autorità. Successivamente, al Cimitero Monumentale, è seguita la deposizione di una corona ai caduti dell'Ottavo Reggimento Divisione Pasubio.



(La cerimonia al cimitero di Verona)

Il nostro impegno - ha sottolineato Neri - è quello di ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, che valori quali la libertà e la democrazia, così come la pace, non devono mai essere dati per scontati e, ancora oggi, devono essere difesi, in tante situazioni della vita reale. Ognuno di noi è chiamato ad essere un cittadino attivo e consapevole e a fare la propria parte per lasciare un mondo migliore.