Oltre mezzo secolo di vita insieme: «Un esempio per i giovani e la città»

Flavio Caporali e Vilma Sona si sposarono il 13 novembre del 1954. Lei aveva 21 anni, lui 25. Da allora non si sono più lasciati e, sabato mattina, hanno festeggiato, in sala Arazzi di palazzo Barbieri, i 65 anni di vita insieme. Con loro, oltre al sindaco Federico Sboarina, le figlie, i nipoti e le molte coppie che hanno partecipato alla tradizionale e sentita cerimonia degli anniversari di matrimonio.

L’appuntamento è stato l’ultimo dell’anno dedicato alle celebrazioni per le nozze d’oro e per i 60, 65 e 70 anni di matrimonio. Ma siccome, non sono state esaurite tutte le coppie, gli anniversari di chi si sposò nel mese di dicembre di almeno 50 anni fa sono in programma a gennaio.

Complessivamente, durante il 2019, sono state invitate a palazzo Barbieri 1.213 coppie. Di queste 842 hanno festeggiato i 50 anni di vita insieme, 304 i 60 anni, 54 i 65 anni e 13 coppie i 70 anni.

«Mezzo secolo e più di vita insieme – ha detto il sindaco Sboarina – rappresentano un esempio per le giovani coppie e per la città. In questi anni di matrimonio è racchiuso il vostro percorso di vita, durante il quale avete creato la vostra famiglia, ma costituito anche una parte importante della storia di questa città che, grazie al vostro impegno, avete contribuire a costruire e a rendere la più bella del mondo. La cerimonia di oggi, quindi, è una maniera per festeggiare con voi questo importante traguardo e per dirvi grazie, a nome di Verona e di tutti i suoi cittadini, per quello che avete fatto assieme alle vostre famiglie».