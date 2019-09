Coppie festeggiano importanti anniversari di matrimonio in Sala Arazzi

Ieri mattina, 28 settembre, Sala Arazzi gremita per la cerimonia dedicata agli anniversari di matrimonio. Il sindaco Federico Sboarina ha ricevuto oltre 150 coppie che, in questi mesi, hanno festeggiato i 50, 60, 65 e 70 anni di vita insieme.

Per me è una grande emozione - ha detto il sindaco Sboarina - accogliervi in questo palazzo, che è la casa di tutti i cittadini, perché voi siete un esempio per i veronesi. Avete costruito una vita insieme, che sicuramente sarà stata fatta di gioie e dolori, momenti difficili e momenti belli, e avete dimostrato che le difficoltà si possono superare quando si è una famiglia e si è uniti. E questo è un esempio anche per le giovani coppie. In più, mentre eravate impegnati a creare la vostra famiglia, in questi anni insieme avete contribuito, in maniera determinante, a costruire anche Verona che è la città più bella del mondo grazie al vostro impegno, alla vostra dedizione e al vostro lavoro. A nome di tutti i veronesi, quindi, non mi resta che dirvi grazie.