Anniversari di matrimonio: due coppie festeggiano i 70 anni di vita insieme

È di sole quattro parole la formula per vivere una vita felice insieme: “Volersi bene e portare pazienza”. La ricetta l’hanno rivelata Alberto Venturini e la moglie Sonia Ferrari che quest’anno hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio insieme. Lui, bersagliere classe 1921, lei di una decina di anni più giovane, decisero di dirsi ‘Sì’ nel 1949 e da allora non si sono più lasciati.

Un traguardo celebrato assieme ai coniugi Giovanni Avesani e Agnese Perini, anch’essi sposati da 70 anni, e con tutte le coppie che, in sala Arazzi, hanno preso parte alla tradizionale e sentita cerimonia degli anniversari di matrimonio. Oltre 220 le coppie invitate, sabato mattina, a palazzo Barbieri per festeggiare l’anniversario nell’ambito del progetto “Sposami a Verona – Anniversari”.

«Per me è un grande piacere e un onore – ha detto il sindaco Federico Sboarina – partecipare a questa cerimonia perché voi rappresentate un esempio per la città e per tutte le giovani coppie. Il vostro anniversario è molto di più di una festa familiare visto che voi, mentre eravate impegnati con la vostra famiglia, avete contribuito con il lavoro, l’impegno, la fatica di tutti questi anni a rendere Verona quella che è oggi, cioè la città più bella del mondo. Perciò vi ringrazio e vi ringrazia l’intera città che oggi festeggia con voi».

La cerimonia si è conclusa con la poesia “Cinquant’anni insieme” che l’autrice Silveria Gonzato Passarelli ha voluto donare a tutti i festeggiati. Il testo è stato recitato da Giorgio Bellorio, che fa parte della compagnia “I dialettanti veronesi”, e che insieme alla moglie oggi ha festeggiato i 50 anni di matrimonio.