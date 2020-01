Lo Iusve si allarga a Verona e rinnova due corsi di laurea in comunicazione

Saranno cinque aule per le lezioni, un'aula studio e una zona coffee break: in tutto mille metri quadri in più per l'edificio alle Regaste che già ne conta 2.500. Con un importante investimento economico, la sede veronese di Iusve amplia i suoi spazi in centro città diventando sempre più un polo di riferimento universitario. «I lavori - spiega don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - fanno parte di una complessiva operazione che vede tutto il polo salesiano del Don Bosco rinnovarsi e crescere con la città e i suoi giovani».

E con gli spazi arrivano anche le nuove lauree. A Verona sono 157 i nuovi studenti del primo anno delle triennali in «Advertising & Marketing» e «Digital & Graphic Design», per un totale di 315 nuove matricole. Le nuove lauree, che sostituiscono la vecchia triennale, sono partite in ottobre. I nuovi corsi si vanno ad inserire in un'offerta, quella del dipartimento di comunicazione, già molto ampia e che vede un totale di 958 studenti frequentanti di cui 696 nelle triennali e 222 nelle magistrali. Circa una quarantina, invece, i frequentanti dei master.

«Dalla vecchia laurea triennale scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale, siamo passati a due lauree distinte che dessero più spazio alle due anime interne alla laurea esistente: quella più progettuale, per designer della comunicazione, e quella più strategica rivolta al marketing e all'adv - ha spiegato Giovanna Bandiera, direttrice del dipartimento di comunicazione - Sono nate quindi due triennali "Advertising & marketing" e "Digital & Graphic Design" che sono quindi più specifiche e permettono di entrare nel mondo del lavoro con competenze più specifiche. Si è modificato inoltre il peso relativo ai laboratori, che divengono ancor più rilevanti. Le materie caratterizzanti il profilo dello studente in uscita infatti, vengono prima affrontate nei termini teorici e concettuali e poi sviluppate attraverso laboratori, dove reali committenze propongono progetti da sviluppare».



(Giovanna Bandiera)

I nuovi corsi di laurea presentano una struttura dove prima vengono erogati i corsi teorici e, dopo l’esame, le conoscenze vengono applicate in laboratori progettuali. Gli studenti sono impegnati dal lunedì al giovedì per un totale di 30 ore settimanali, i lab si svolgono con un impegno full-time che prevede sempre la realizzazione di progetti reali, in collaborazione con le aziende partner dell’istituto.