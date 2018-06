Caldo estivo, vademecum del Comune di Verona per i padroni di cani

È in distribuzione a Verona l'opuscolo informativo dal titolo "Amo il mio cane, anche d'estate!", un decalogo con alcuni pratici consigli per assicurare il benessere al proprio cane durante i mesi più caldi dell'anno.

Questa campagna di sensibilizzazione - ha dichiarato la consigliera delegata alla tutela degli animali Laura Bocchi - viene riproposta poiché è tema basilare per una corretta gestione e una convivenza rispettosa fra il cane e l'uomo. L'opuscolo in distribuzione contiene alcuni consigli molto semplici e di facile realizzazione che permetteranno di assicurare il benessere dei propri animali domestici durante tutta l'estate. Consigli che devono essere diffusi e riportati il più possibile, al fine di evitare episodi sgradevoli dovuti alla poca conoscenza, ed anche episodi di reale maltrattamento, a cui purtroppo ogni anno assistiamo, come i cani chiusi in macchine al sole o relegati per giornate intere sui balconi. Questi consigli sono il passo informativo che l'amministrazione vuole continuare a diffondere, ma verranno accompagnati da una vera campagna di controllo dei vigili sul rispetto della legge.