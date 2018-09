Ringraziati in Comune i 50 nonni vigile pronti per la prima campanella di scuola

Anche i nonni vigile si preparano al suono della prima campanella. Niente libri e astuccio per loro, ma divisa, berretto e paletta rossa, per svolgere il servizio di vigilanza davanti alle scuole cittadine. Come ogni anno, prima dell’inizio della scuola, i 50 nonni vigile hanno ricevuto gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale. Questa mattina, ad accoglierli in sala Arazzi, il vice sindaco Luca Zanotto, insieme al vice comandante della Polizia municipale Lorenzo Grella.

«I giorni che precedono l’avvio delle scuole sono sempre carichi di fibrillazione – ha detto l'assessore alla Viabilità Luca Zanotto – per far si che i nostri bambini inizino il nuovo anno al meglio. Penso ai lavori nei vari edifici scolastici, come agli interventi sulla segnaletica stradale. La sicurezza dei bambini che entrano ed escono da scuola è fondamentale e viene garantita anche grazie alla presenza dei nonni vigile. Un servizio davvero insostituibile, non solo per l’incolumità dei piccoli, ma anche perchè promuove una cultura di rispetto per la circolazione e per l’attraversamento dei pedoni».

«La presenza dei nonni vigile è di grande supporto per il lavoro della Polizia municipale – ha aggiunto Grella -. Grazie alla loro presenza, infatti, riusciamo a garantire il servizio di sorveglianza alla scuole elementari di tutta la città, evitando incidenti e intervenendo nei confronti di quei comportamenti scorretti che non tutelano la sicurezza dei pedoni».