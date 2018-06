Medici dell'Ulss a disposizione degli elettori che necessitano del voto assistito

In occasione delle elezioni amministrative che domani, 10 giugno, si terranno anche in sei comuni della provincia di Verona (Villafranca, Bussolengo, Sona, Castel d'Azzano, Lazise e San Mauro di Saline), gli elettori che non possono deambulare e che necessitano di essere accompagnati al seggio da persone di loro fiducia, possono richiedere il certificato di impossibilità fisica ad esprimere il voto.

Per gli elettori di Castel d'Azzano e San Mauro di Saline, un medico reperibile sarà disponibile fino alle 20 di oggi, 9 giugno, e dalle 8 alle 20 di domani, 10 giugno. Il nominativo e il recapito telefonico del medico saranno comunicati telefonando al numero 045-6138111, specificando la zona di residenza dell'interessato.

Per gli elettori di Bussolengo, Villafranca, Sona e Lazise, un medico sarà a disposizione nell'ambulatori di medicina pubblica del centro sanitario polifunzionale di Bussolengo, domani dalle 8.30 alle 10.

Gli elettori affetti da gravissime infermità che non consentono l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono richiedere il certificato medico al fine di poter votare presso la loro abitazione. In questo caso il certificato medico viene rilasciato a seguito di visita domiciliare effettuata dal medico di medicina pubblica. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti si può scrivere una mail a sisp@aulss9.veneto.it, indicando il nominativo del richiedente, l'indirizzo e numero di telefono.