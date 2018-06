Amministrative 2018, i candidati sindaco e le liste dei comuni veronesi

Domenica 10 giugno si svolgono anche in provincia di Verona le elezioni amministrative. Sei i comuni in cui i cittadini dovranno rinnovare il consiglio comunale e scegliere il sindaco: Bussolengo, Castel d'Azzano, Lazise, San Mauro di Saline, Sona, Villafranca.

Di questi sei comuni, ce ne sono tre (Villafranca, Bussolengo e Sona) in cui gli abitanti sono più 15mila e quindi ci potrebbe essere un eventuale ballottaggio il 24 giugno. Il ballottaggio scatta nel caso in cui il candidato sindaco con più voti non ne abbia presi più del 50%. In quel caso, al ballottaggio andrebbero i due candidati sindaco più votati e quello che prenderà più preferenze il 24 giugno sarà eletto sindaco.

Nei comuni con più di 15mila abitati c'è anche la possibilità del voto disgiunto. I cittadini possono dunque votare per un candidato sindaco e anche per una lista non collegata a quel candidato. Nei comuni con meno di 5mila abitanti, il cittadino potrà esprimere anche una preferenza tra i candidati per il consiglio comunale delle singole liste. Nei comuni con più di 5mila abitanti invece, si possono esprimere due preferenze, purché i candidati appartengano alla stessa lista e siano un maschio e una femmina.

Questi i candidati sindaco e i nomi delle liste che li sostengono.

VILLAFRANCA DI VERONA

I candidati sindaco sono sei:

Clara Zanetti (Movimento 5 Stelle). Isabella Roveroni (Progetto Villafranca, Idee in Cantiere). Roberto Luca Dall'Oca (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Villafranca Domani, Insieme si Può). Ennio Chiaramonte (Popolo della Famiglia). Andrea Cordioli, detto Zontà (Borgo Libero). Lino Massagrande (Noi per voi).

BUSSOLENGO

I candidati sindaco sono quattro:

Claudio Perusi (Fratelli d'Italia e Popolo della Famiglia, Lega, Bussolengo Civica). Maria Paola Boscaini (Città Solidale, Vivere, C'è Futuro). Michele Mazzi (Movimento 5 Stelle). Roberto Brizzi (Bussolengo al Centro, SìAmo Bussolengo, Valore a Bussolengo, Alleanza per Bussolengo).

SONA

I candidati sindaco sono tre:

Gianluigi Mazzi (PerSona al Centro, Giovani PerSona, Valore Famiglia). Flavio Bonometti (Progetto Comune, Lega). Virginio Moletta, detto Maurizio (Noi per Sona, Testa e Cuore per Sona).

CASTEL D'AZZANO

I candidati sindaco sono tre:

Antonello Panuccio (Panuccio Sindaco). Pino Caldana (Più Valore per Castel d'Azzano). Marcello Poiani (Idee in Comune).

LAZISE

I candidati sindaco sono due:

Luca Sebastiano (Libera Azione Civica 2.0). Andrea Marai Bendazzoli (Lazise Per Tutti).

SAN MAURO DI SALINE

In candidati sindaco sono quattro: