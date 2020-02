Taskforce di Amia: Verona subito ripulita dopo la sfilata del Venerdì Gnocolar

Neppure il tempo di concludere i festeggiamenti del 490° Bacanal del Gnoco, che gli uomini ed i mezzi Amia sono subito entrati in azione. Il percorso seguito dai carri e gruppi a piedi di maschere, che nella giornata del 21 febbraio hanno composto la sfilata del Venerdì Gnocolar, è stato ripulito dagli operatori in poche ore.

«Ringrazio i nostri operatori che con impegno e professionalità hanno fatto sì che la nostra città sia, anche in occasioni impegnative e importanti come queste, sempre pulita e ordinata – ha commentato il presidente Bruno Tacchella -. Siamo riusciti a restituire in poche ore pulizia totale e decoro in tutte le zone interessate dalla manifestazione grazie ad un vero e proprio piano di interventi straordinario, coordinato e organizzato nei minimi particolari».

Questa la taskforce di Amia: 12 operatori muniti di soffiatori elettrici; 11 spazzatrici dotate di sistemi di aspirazione e ugelli per umidifcare il terreno; 1 squadra di lavaggio composta da 2 operatori nei punti sensibili; 2 operatori dedicati al servizio cavalli; 2 operatori con vaschetta e compattatore; 3 ispettori di zona; 1 meccanico ed il responsabile del servizi.