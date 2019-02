Amia si prepara per il post-sfilata: una taskforce è pronta per ripulire Verona

Decine di uomini e mezzi di Amia in azione fin già dalle primissime ore del post-Carnevale.

Subito dopo la grande sfilata dei carri, una grande festa per famiglie e bambini famosa a livello nazionale e che come tutti gli anni sarà contraddistinta da qualche eccesso e goliardia che lasceranno inevitabilmente segni di sporcizia in diverse strade cittadine, sarà operativa una vera e propria taskforce di Amia. Un’azione che come tutti gli anni sarà coordinata ed efficiente e non di facile operatività anche per motivi logistici e per l’alto numero di persone che affolleranno strade e piazze della città. Il personale dell’azienda seguirà i cavalli presenti nella sfilata per il pronto recupero delle loro deiezioni e, a fine corteo, impiegherà mezzi meccanici (spazzatrici aspiranti) e uomini dotati di soffiatore per prelevare immediatamente coriandoli e stelle filanti lanciate lungo il percorso.

«L’obiettivo è quello di restituire decoro e pulizia nelle strade interessate dai festeggiamenti nel minor tempo possibile – sottolinea il presidente della società Bruno Tacchella –. Per tale motivo, abbiamo deciso di varare un piano operativo straordinario che prevede l’inizio delle attività già a partire dalle 15.30 e che proseguirà fino a tarda sera».

