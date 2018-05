Decoro a Verona, Amia lancia due squadre di pronto intervento ambientale

Amia è scesa in campo per potenziare e rafforzare il livello di pulizia, prevedendo un sistema integrato di attività fondamentali per consentire un migliore uso della città e dell'ambiente. In seguito a varie segnalazioni dei cittadini e dell'assessore Daniele Polato ci siamo impegnati ancora di più per risolvere tutte le situazioni di degrado causate molto spesso dall'inciviltà di alcune persone. Abbiamo formato due squadre speciali di pronto intervento ambientale per garantire un adeguato livello di pulizie sempre e dovunque.