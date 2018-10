Lungadige Attiraglio, Amia sfalcia e pulisce l'alzaia alta e bassa

Settimana di lavori in lungadige Attiraglio dove Amia ha avviato lo sfalcio e la pulizia dell'alzaia alta e bassa. L'intervento interesserà la zona fino a venerdì 12 ottobre.

In seguito a svariate segnalazioni di cittadini e residenti per la presenza di sporcizia e terriccio - ha spiegato la consigliera di zona Paola Bressan - ho coinvolto Amia per risolvere il problema. Lungo la strada e soprattutto sull'alzaia alta e bassa di lungadige Attiraglio, si sono depositati fango, detriti e rifiuti a seguito delle forti piogge del mese scorso. Era necessario, perciò, realizzare un importante intervento di pulizia e di sfalcio dell'erba, tenendo conto che si tratta di una zona molto frequentata, sia per le passeggiate che per il fitness.