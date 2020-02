Amia: più operatori e mezzi per tenere pulita l'area della fiera di Verona

Il presidente di Amia Bruno Tacchella si è recato nella mattinata di sabato 15 febbraio in sopralluogo in Zai, per visionare l’avvio di un intervento straordinario che ha interessato l’intera zona limitrofa alla Fiera. Sono state potenziate squadre di addetti e mezzi per assicurare la massima pulizia ed il decoro in un’area periferica, dove spesso si verificano purtroppo episodi di scarichi abusivi. Proprio per questo la società di via Avesani ha predisposto anche per la giornata di sabato 29 febbraio una serie di attività finalizzate a risolvere alcune criticità riscontrate nelle ultime settimane. Nello specifico, Amia ha messo e metterà in campo le seguenti risorse: 3 spazzatrici, un daily con operatore, due motocarri, 8 operatori a terra con soffioni, decespugliatori e raschietti per eliminare la vegetazione a bordo strada.

Le principali vie interessate dalle attività di sabato 15 sono state via Francia, via Lussemburgo, via Olanda e via dell’Artigianato.

Le operazioni, iniziate fin dalle prime ore dell’alba di sabato e che proseguiranno anche a fine mese, dimostrano come Amia sia particolarmente attenta anche a zone lontane dal centro cittadino, con scasa densità abitativa e a volte trascurate - ha commentato Tacchella –. Un intervento straordinario che dimostra ancora una volta l’efficienza e l’operatività delle nostre risorse.